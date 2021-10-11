В Брянской области задержали полсотни пьяных водителей за неделю

Около полусотни водителей попались на нетрезвой езде в Брянской области за неделю - 4-10 октября. Шестеро из них грубо нарушили Правила дорожного движения повторно, теперь им грозят уголовные дела, сообщают в УГИБДД по региону.

Больше 15 автомобилистов подтвердили свою нетрезвость, остальные - отказались проходить медицинское освидетельствование.

Не обошлось в отчетный период без пьяных пешеходов. Таковых удаляли с проезжей части 110 раз.

- Кроме того, порядка 80 родителей пренебрегли безопасностью юных пассажиров и нарушили правила перевозки детей, - добавляют в ведомстве. - За семь дней регистрировали 133 ДТП с материальным ущербом.

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