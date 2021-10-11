Телефонные мошенники «заработали» на брянцах 5,6 млн рублей за неделю

Больше 5,6 миллиона рублей перевели мошенникам жители Брянской области за последнюю неделю. Всего на уловки неизвестных попались 43 человека, сообщают в пресс-службе УМВД по региону 11 октября.

Суммарный ущерб от действий мошенников составил 5676100 рублей.

- В 28 случаях звонившие представлялись сотрудниками банков, - рассказывают в полицейской пресс-службе. - Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы, разблокировки счета, получения кредита на выгодных условиях, компенсации или бонусов злоумышленники узнавали данные банковской карты собеседника, а также количество имеющихся на счету средств. Дальше на телефон жертв приходило смс-сообщение с кодом подтверждения операции. Продиктовав его, потерпевшие лишались всех своих сбережений.

Еще один популярный для отчетной недели вид мошенничества - поиск заработка в интернете. Рекордсменами в этой категории стали 38-летняя жительница Дятьковского района и 23-летний бежичанин. Так, первая лишилась 206,5 тысячи рублей, второй - 118 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции уточняют обстоятельства происшествий, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество», - добавили в УМВД.

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