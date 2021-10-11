В Бежицком районе Брянска протянули 3,5 километра линии уличного освещения

В 2021 году на модернизацию уличного освещения в Брянске выделили больше 50 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска построили линию наружного освещения на улицах Шоссейной и Сталелитейной. Ее протяженность - 3,5 километра. Стоимость контракта – 5,5 миллиона рублей. Электроосвещение сделали на участке от т завода ОАО «БЗСК» и на участке от магазина «Строймаркет» до остановки «микрорайон Автозаводец». Раньше освещения здесь не было, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Подрядная организация установила 94 опоры, смонтировала 124 светодиодных светильника. Новый электробъект оснастили автоматической системой управления

Напомним, в 2021 году на модернизацию уличного освещения в Брянске выделили больше 50 миллионов рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».