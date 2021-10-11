В Бежицком районе Брянска протянули 3,5 километра линии уличного освещения

В 2021 году на модернизацию уличного освещения в Брянске выделили больше 50 миллионов рублей.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Бежицком районе Брянска построили линию наружного освещения на улицах Шоссейной и Сталелитейной. Ее протяженность - 3,5 километра. Стоимость контракта – 5,5 миллиона рублей. Электроосвещение сделали на участке от т завода ОАО «БЗСК» и на участке от магазина «Строймаркет» до остановки «микрорайон Автозаводец». Раньше освещения здесь не было, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Подрядная организация установила 94 опоры, смонтировала 124 светодиодных светильника. Новый электробъект оснастили автоматической системой управления
Напомним, в 2021 году на модернизацию уличного освещения в Брянске выделили больше 50 миллионов рублей.
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