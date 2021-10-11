ПЦР-диагностика как один из самых точных и чувствительных современных методов исследований

В 1983 году Кэри Мюллис с сотрудниками разработал метод клонирования последовательностей ДНК in vitro, который получил название полимеразной цепной реакции (ПЦР).

ПЦР – высокоточный метод диагностики и одно из самых главных открытий в области биологии за последние десятилетия.

В ФГБУ «Брянская МВЛ» метод ПЦР применяется для диагностики вирусных и бактериальных болезней животных и птиц, определения видоспицифичной ДНК в мясной и рыбной продукции, диагностики фитопатогенов, так же проводятся исследования на безопасность генетически модифицированных организмов (ГМО) растительного происхождения в кормах для животных, кормовых добавках, готовых продуктах питания в качественном и количественном формате.

Данный метод диагностики в нашем учреждении применяется уже более 20 лет и считается одним из наиболее точных и чувствительных. Широкое распространение метод ПЦР в настоящее время получил как метод ранней диагностики различных инфекционных заболеваний животных и птиц.

ПЦР позволяет выявлять этиологию инфекции, даже если в пробе содержится всего несколько молекул ДНК/РНК возбудителя.

Метод имеет большое значение для мониторинга и оценки эффективности терапии, особенно при вирусных заболеваниях. При помощи ПЦР удается выявить отдельные субтипы и штаммы вирусов и бактерий, обладающих повышенной устойчивостью к тем или иным лекарственным препаратам.

Достоинства метода ПЦР:

- обладает высокими показателями чувствительности и специфичности;

- возможность использования разнообразного клинического материала;

- возможность одновременного выявления нескольких микроорганизмов в одной биологической пробирки;

- повышенная стабильность при транспортировке, т.е. нет необходимости сохранять возбудитель в живом виде;

- скорость проведения анализа (от 3 часов);

- точное определение этиологии инфекции;

- проведение контроля за течением инфекционного процесса.

Таким образом, высокая чувствительность и специфичность ПЦР-метода позволяет гарантированно обнаруживать единичных возбудителей в биологическом материале за короткий промежуток времени, что позволяет поставить точный диагноз, назначить адекватное лечение и разработать профилактические мероприятия.

ФГБУ «Брянская МВЛ» имеет современное оборудование и реагенты для проведения исследований методом ПЦР. Квалифицированные специалисты обеспечивают достоверное и качественное проведение исследований, т.к. для успешного лечения самым важным моментом является быстрая и безошибочная диагностика.