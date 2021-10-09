В Брянской области исследуют транспорт и торговые центры на наличие коронавируса

В Брянской области планируют провести лабораторное исследование на наличие коронавируса в общественном транспорте, торговых центрах и других местах с массовым пребыванием людей. Об этом рассказали главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова на заседании оперативного штаба.

Будут исследовать поверхности в общественных местах.

В регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, на вокзалах, в торговых центрах, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Рейды пройдут на предприятиях и в организациях области: будут проверять число привитых сотрудников.