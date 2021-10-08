ФГБУ «Брянская МВЛ» приняло участие в деловой программе агропромышленной выставки «Золотая осень-2021 »

В рамках Недели агропромышленного комплекса, организованной Минсельхозом России с 5 октября 2021 года, проходит 23-я Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2021».

Мероприятие традиционно демонстрирует ключевые тенденции и достижения агропромышленного комплекса, в том числе в сфере растениеводства, животноводства, сельхозмашиностроения, аграрной науки, цифровизации.

Гости и участники мероприятия могут своими глазами увидеть демонстрацию испытаний новейших образцов беспилотных комбайнов, тракторов и дронов, оценить работу павильона животноводства, где представлены лучшие достижения отечественного молочного и мясного скотоводства, птицеводства, овцеводства и других подотраслей.

В рамках деловой программы в онлайн-формате запланировано более 50 мероприятий, на которых эксперты и участники рынка обсудят основные направления работы отрасли.

Сегодня представители Брянской межобластной ветеринарной лаборатории приняли участие в работе круглых столов. Темами для обсуждения стали такие вопросы как «Ветеринария. Актуальные тренды», «Актуальные проблемы в животноводстве. Профилактика, диагностика, пути решения», «Экспорт российской продукции АПК. Достижения и проблемные вопросы».

Большое внимание было уделено вопросу профилактики болезней животных, текущей ситуации с допуском российской продукции агропромышленного комплекса в зарубежные страны, а также использованию электронных систем Россельхознадзора при экспорте российской продукции животного происхождения.

Всероссийское мероприятие продлится до 10 октября. А значит, у гостей и участников еще есть время ознакомиться с агропромышленными достижениями нашей страны и установить новые деловые и дружеские контакты как в очном формате, так и в онлайн-режиме.