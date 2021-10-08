Всего в Брянск должны поставить 198 балок. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на набережной на новом строящемся мосту установили 15 балок из 198. Первую балку смонтировали 14 сентября. Затяжные должны притормозили укладку. Сейчас строители наверстывают график, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Вес каждой балки больше 35 тонн, длина-24 метра. Всего в основании моста построят 12 опор. Он будет четырехполосный. Объект заменит понтонный мост, эксплуатируемый больше 25 лет.

- Балки монтируют краном, грузоподъемность которого около 100 тонн. Параллельно с этим продолжается бетонирование остальных опор моста, а также вязание арматурных каркасов для колонн и ригелей, - говорят в мэрии города.

8 октября забивают и сваи в основании последней, 12-й – колонны на стороне КЗ «Дружба». Кроме того, мостостроители ведут готовят участок для устройства русловых опор. Две из них забетонируют непосредственно в реке Десне.

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