ВТБ: москвичи сократили спрос на новостройки

фото: ВТБ.

С начала года клиенты ВТБ оформили более 46 тысяч ипотечных кредитов в Москве и Подмосковье на общую сумму 286 млрд рублей, более чем на треть превысив результат за девять месяцев прошлого года. Интерес заемщиков все больше смещается в сторону вторичного рынка жилья, а доля продаж по госпрограмме сократилась до 11%.

За девять месяцев 2021 г. доля кредитов на квартиры в новостройках в ВТБ скорректировалась на 6 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 50% по числу сделок. На первичном рынке с начала года выдано 126 млрд рублей кредитов, на вторичном - 112 млрд. Общее число сделок превысило 34 тысячи. Средний размер кредита вырос за год на треть – до 6,2 млн рублей.

Одновременно сокращается спрос на льготную ипотеку, условия которой изменились после 1 июля. По сравнению с началом года в ВТБ доля продаж в рамках госпрограммы уменьшилась всего до 11%. В это же время растут продажи по «семейной ипотеке», доля которой по итогам сентября достигла 17%, увеличившись с января на 11 п.п.

«Сокращение спроса на программу господдержки в целом не повлияло на выдачу ипотеки в столичном регионе. По сравнению с прошлым годом мы прогнозируем рост рынка до рекордных 1,8 трлн рублей, что на четверть выше прошлого года. Основным трендом стало перераспределение внимания заемщиков с новостроек на готовое жилье и на программу «семейной ипотеки». Ожидаем, что такая тенденция продолжится и в четвертом квартале. ВТБ остается в числе лидеров рынка, сегодня мы выдаем каждый четвертый ипотечный кредит в Москве и готовы удовлетворить спрос клиентов в полном объеме», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. Портфель банка на начало сентября 2021 года превысил 2,3 трлн рублей. За девять месяцев ВТБ оформил кредитов в целом по стране более чем на 780 млрд рублей.

Лицензия №1000.