Житель Клинцов лишился квартиры за долги по алиментам

Житель брянского города Клинцы лишился квартиры из-за долгов по алиментам. Мужчина обязан был выплачивать деньги на содержание детей в течение девяти лет. Но долгое время он этого не делал.

Четыре раза отца привлекали к уголовной отвественнности за неуплату алиментов, сообщают в пресс-службе УФССП по Брянской области. Но это не помогло.

В собственности у брянца была квартира. Судебные приставы ее арестовали и выставили на торги. Двады торги не состоялись. Тогда мать детей согласилась забрать недвижимость в счет погашения долга.

Квартиру оценили в 639 тысяч рублей. Этой суммы не хватило, чтобы полностью погасить долг. Но он значительно уменьшился.