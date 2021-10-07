В Брянске в сквере Рекункова установили постамент для памятника

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в сквере имени прокурора Рекункова установили постамент под памятник. Его изготовит скульптор Александр Ромашевский, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В будущем сквере подрядчик уложил больше половины тротуарной плитки, больше километра борбрного камня. На объекте прокладывают сети освещения.

В районе здания областной прокуратуры на старом аэропорту приведут в порядок территорию площадью 10 тысяч метров. На создание сквера выделили 15,8 миллиона рублей. Здесь высадят деревья и кустарники, установят 18 лавочек и 62 фонаря. Позже в сквере обустроят детскую и воркаут-площадки. Это сделают в рамках другого контракта.

Александр Рекунков в конце 50-х годов прошлого века занимал должность прокурора Брянской области. А после был Генеральным прокурором СССР.