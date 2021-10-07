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Общество7 октября 2021 14:52

Брянца осудили за экстремизм в социальной сети

Виновный призвал к насилию к представителям негроидной расы
Надежда ПЕТРУНИНА
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В сентябре Жуковский районный суд Брянской области брянца признал виновным. Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В сентябре Жуковский районный суд Брянской области брянца признал виновным. Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

Брянца осудили за экстремизм. В одной из социальной сети он оставил комментарий с призывами к совершению насильственных действий по отношению к представителям негроидной расы. На экстремиста завели уголовное дело. Его деятельность выявили и пресекли сотрудниками УФСБ России по Брянской области.

- В сентябре Жуковский районный суд Брянской области брянца признал виновным и приговорил его к лишения свободы на два года условно, с испытательным сроком на 1 год. – сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. – Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 1 год.

Приговор суда вступил в законную силу.