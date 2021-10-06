В Брянской области инвалида не обеспечили лекарством

В Жирятинском районе инвалида первой группы не обеспечили лекарством. Прокуратура провела проверку, сообщают в надзорном ведомстве.

Установили, что местная жительница в августе обратилась в аптеку с рецептом на льготное получение лекарства для матери-инвалида первой группы. Женщина больше месяца не получала положенный препарат "Мексидол".

- Прокурор района внес директору департамента здравоохранения Брянской области представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

После этого лекарство предоставили нуждающейся в нем женщине.

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