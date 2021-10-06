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Происшествия6 октября 2021 10:27

В брянском Сельцо водитель ВАЗа врезался в дерево и столб

Пострадали два пассажира
Марина АНТОНОВА
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В брянском городе Сельцо 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-21104 врезался в дерево и столб. ДТП случилось около часа ночи во вторник, 5 октября, на улице Лягина, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

20-летний автомобилист двигался со стороны улицы Кочевина в сторону улицы Лягина. Он не справился в управлением и врезался в дерево. От удара машину отбросило на электроопору.

19-летняя пассажирка получила травму головы и ушиб грудной клетки. 23-летний молодой человек получил множественные сочетанные травмы. Обоих пострадавших госпитализировали.

- Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, - говорят в Госавтоинспекции. - Полицейские проводят проверку по факту аварии.