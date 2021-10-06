На брянской птицеводческой ферме умер 55-летний монтажник

На птицеводческой ферме в Трубчевском районе внезапно умер 55-летний монтажник. Несчастный случай расследуют в Государственной инспекции труда, сообщают в пресс-службе организации.

ЧП произошло 30 сентября в населенном пункте Юрово. Монтажник приехал в Брянскую область в рамках договора с белгородской строительно-монтажной фирмы. Ее пригласили, чтобы установить технологическое оборудование. Работник внезапно упал и умер.

В причинах смерти разбираются специалисты. Назначили заседание комиссии под председательством инспектора труда.