В Брянске предложили в первую очередь благоустраивать дворы старых домов

В Брянске благоустроили 9 дворов из запланированных 18. В порядок приведены дворовые территории по улице 22 Съезда КПСС, 45, улице Фокина, 98 и переулку Гончарова, 68, 70. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- Четыре территории уже ввели в эксплуатацию, - говорят в региональном правительстве. - Это сквер Володарский, сквер имени Игната Фокина, сквер «Энергетиков» и сквер «Пролетарский». Девять дворовых территорий еще находятся в работе.

Устанавливают игровое оборудование во дворе по улице Авиационная, 28. Завершают благоустройство дворовых территорий по улице Кислородная, 20, улице 22 Съезда КПСС, 119, улице Есенина, 8, улице Емлютина, 41, 43, улице Ромашина, 17, улице Октябрьская, 13 и улице Горбатова, 21. Все работы планируют завершить в октябре этого года.

В первую очередь пои программе «Формирование комфортной городской среды» предложили ремитировать дворы старых многоквартирных домов.

- Из анализа этих обращений можно увидеть, что с просьбой отремонтировать, благоустроить дворовые территории обращаются как жители домов, которым уже по 20, 30 и более лет, так и жильцы домов, введенных в эксплуатацию недавно, сказал - Главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук. - А исходя из существующей программы благоустройства дворовых территорий и очередности проведения работ, не всегда понятно, какие именно критерии отбора являются приоритетными. Есть такие дома, где ремонт дворовой территории — это уже необходимость! А есть, так называемые новостройки, где жильцы просят, например, устройство парковки. При этом дворовая территория ещё в хорошем состоянии.

К тому же жильцы домов с большим сроком эксплуатации - это в основном люди преклонного возраста, которые не всегда имеют возможность заниматься конкурсной документацией, сбором согласований, проектом дворовой территории.

Эту инициативу одобрил губернатор. Он поручил руководителям города вместе с депутатами еще раз рассмотреть нормативную базу по отбору заявок для участия в программе «Формирование комфортной городской среды». Проанализировать отбор дворовых территорий и учесть, что основным критерием, помимо инициативы граждан, должен быть критерий необходимости ремонта для конкретного дома с учетом безопасности передвижения по данной территории для жителей.

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