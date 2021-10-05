В Брянске стартовала бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства

В Брянске с 1 по 31 октября проводят бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства. Прививку кошкам и собакам можно сделать в государственных ветстанциях, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ветеринары будут обходить некоторые улицы и предлагать привить животных на месте. Это касается частного сектора. Вместе с управляющей компанией или ТСЖ можно организовать вакцинацию питомцев у многоквартирных домов.

В октябре все ветеренарные лечебницы будут работать по обычному распорядку дня.

Адреса и телефоны лечебных подразделений: 1. Центральная ветлечебница, г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, д. 6, т. 41-25-45 с 9 -00 по 21-00; 2. Бежицкая ветлечебница, г. Брянск, ул. 50-й Армии, д. 9, т. 52-75-43 с 9-00 по 19-00; 3. Володарская ветлечебница, г. Брянск, ул.Тельмана , д. 113, т. 27-60-87 с 9-00 по 17-45; 4. Фокинская ветлечебница, г. Брянск, пр-т Московский, д. 81/3, т. 63-00-46 с 9-00 по 17-45; 5. Радицекрыловское отделение Бежицкой в/л г.Брянск, пос. Радица-Крыловка, ул. Ленина, д. 2, т. 28-46-39 с 9-00 по 17-45.