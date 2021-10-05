На Брянщине рост заболеваемости коронавирусом составил 22 процента

Увеличение темпа роста заболевания коронавирусом отмечают в 67 регионах РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области зарегистрировали увеличение темпа роста заболевания коронавирусом. Он составляет 22 процента, сообщает «Российская газета». В Севастополе -34 процента, в Орловской области-27.

В данной стадии находятся 67 регионов РФ. В 13 субъектах нашей страны не наблюдается значимой динамики, в пяти пока что продолжается снижение заболеваемости. Однако в 12 регионах рост коронавирусной инфекции составил больше 20 процентов. В Брянской области 22 процента. В Севастополе - 34 процента. В Орловской области - 27.

На последнем заседании регионального оперативного штаба1 октября говорили о начале четвертой волны коронавирусной инфекции. Однако пока новые ограничительные меры вводить не будут. Их установят в случае ухудшении ситуации.

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