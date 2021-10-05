В Брянске изуродовали памятный знак в честь генерала Горбатова

Текст на табличке невозможно прочитать. Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В Брянске вандалы замазали табличку, которую установили на памятном камне в честь генерала Горбатова. Памятный знак находится на улице с таким же названием. Текст на табличке просто невозможно прочитать. Об этом сообщили очевидцы в соцсети в одной из групп. Там же опубликовали и фото.

Пользователи предполагают, что таким образом «просто проигрались дети». Кто-то называет данный факт вандализмом и предлагает ввести штраф от 1 миллиона рублей за осквернение памятных мест. Словом, данный поступок вызвал массу возмущений у горожан.

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