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Общество4 октября 2021 21:09

В Брянске на проспекте Ленина разбился автомобиль

Другую машину отбросило в сторону бордюра
Надежда ПЕТРУНИНА
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Судя по снимкам, один из автомобилей сильно разбит спереди. Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

Судя по снимкам, один из автомобилей сильно разбит спереди. Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

В Советском районе Брянска 4 октября на проспекте Ленина возле ТЦ «Родина» столкнулись две легковушки. О ДТП сообщили очевидцы в соцсети ВКонтакте в одной из групп. Там же опубликовали и фотографии с места автоаварии.

Судя по снимкам, один из автомобилей сильно разбит спереди. В комментариях написали, что второй автомобиль отлетел в сторону бордюра.

О пострадавших информации нет. На месте столкновения машин работали автоинспекторы.

- Вроде все живы, - пишет автор поста.

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