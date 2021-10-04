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Общество4 октября 2021 14:26

Директор брянской бани присвоил и растратил 18 тысяч рублей

Материальный ущерб обвиняемый возместил полностью
Надежда ПЕТРУНИНА
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Директор бани забрал деньги у подчиненных и потратил их по своему усмотрению. Фото: пресс-служба СУ СКР России по Брянской области.

Директор бани забрал деньги у подчиненных и потратил их по своему усмотрению. Фото: пресс-служба СУ СКР России по Брянской области.

В Брянской области директор городской бани в поселке Ивот присвоил и растратил деньги предприятия. Расследование уголовного дела завершили, сообщают в региональном следственном комитете.

Предварительно установили, что с 4 по 28 февраля 2019 года обвиняемый дал бухгалтеру указание перевести как премию ему и двоим работникам бани больше 18 тысяч рублей. Директор забрал деньги у подчиненных и потратил их по своему усмотрению.

- Сейчас обвиняемый полностью возместил материальный ущерб, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Собранные следователем доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.

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