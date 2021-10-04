Жителя Брянска приговорили к 9 годам колонии за смерть приятеля

43-летнего жителя Брянска приговорили к 9 годам колонии строгого режима за то, что до смерти избил приятеля.

В суде установили, что 27 мая пьяный мужчина поссорился со своим знакомым. Он бил его ножом, руками и табуретом. Нанес не меньше 35 ударов по жизненно важным органам.

- От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице в тот же день, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

АНЕС НЕ МЕНЬШЕ 35 УДАРОВ ПО ЖИЗНЕННО ВАЖНЫМ ОРГАНАМ.