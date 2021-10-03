В Брянской области за сутки проводят около 580 КТ-исследований. Пациентов обследуют в четырех круглосуточных и двух дневных КТ-центрах, сообщают в региональном оперативном штабе. Брянцам с признаками внебольничной пневмонии делают скрининговое КТ-обследование органов грудной клетки.

Число больных коронавирусом растет. По данным оперативного штаба на 3 октября, коронавирусом за сутки заболели 235 человек, зафиксировали 14 смертельных случаев. Но в Брянской области пока не планируют вводить новые ограничительные меры. Их установят в случае ухудшения ситуации.

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