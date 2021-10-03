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Общество3 октября 2021 9:36

В Брянске на улице Чичерина потушили двухэтажный особняк

Возгорание произошло вечером, 2 октября
Надежда ПЕТРУНИНА
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К месту пожара выехали четыре пожарные автоцестерны.

К месту пожара выехали четыре пожарные автоцестерны.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Володарском районе Брянска вечером, 2 октября, на улице Чичерина вспыхнул пожар. Сигнал о возгорании на пульт оперативного дежурного МЧС поступил в 20.52, сообщают в региональном чрезвычайном ведомстве.

К месту ЧП выехали четыре пожарные автоцестерны. На месте вызова пожарные и спасатели обнаружили, что горела крыша на втором этаже частного жилого дома.

- На тушении работали 5 ручных пожарных стволов, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 21.34 – пожар локализован, в 21.43 – ликвидировали полностью. Дальнейшая информация уточняется.

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