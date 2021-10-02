ВТБ Лизинг: ESG повестка становится важным фактором развития рынка лизинга

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ESG повестка становится важным фактором развития рынка лизинга, так как значимость курса на устойчивое развитие и снижение углеродных выбросов в атмосферу, которые в значительной степени связаны с транспортом, растет. Об этом рассказал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер в ходе конференции «Российский лизинг», организованной WorldwideExpert Conferences при поддержке Объединённой лизинговой ассоциации.

«Лизинг работает в основном с транспортом - его доля в российском лизинговом портфеле составляет порядка 80%. При этом транспорт является одной из точек роста для глобального энергетического перехода - он генерирует около 16% мировых выбросов парниковых газов. И он находится в фокусе реформ и государственных мер, направленных на улучшение экологической обстановки. Естественно, эти факторы будут влиять на нашу отрасль, которая работает с реальными транспортными активами», - отметил Дмитрий Ивантер.

В частности, в самом массовом виде транспорта в лизинге - автомобилях - в рамках стратегии низкоуглеродного развития России Минтранс получил поручение перевести 80% общественного транспорта на электричество и гибридное топливо. Это приведет к перераспределению спроса между автобусами на традиционных и альтернативных источниках энергии. Перед Минпромторгом стоит задача обеспечить к 2030 году 10% долю электромобилей в общем объеме автомобильного производства, и министерство уже заявило о намерении предоставить стимулирующую субсидию на их приобретение в лизинг в размере 25% от стоимости машины.

На ж/д сегмент лизингового рынка, который занимает сейчас второе по значимости место после автомобильного, ESG повестка влияния фактически не оказывает. Несмотря на падение спроса на уголь в Европе, происходит перераспределение грузопотока в сторону Китая без сокращения его общего объема.

«В ж/д сегменте, наоборот, мы видим рост количества сделок в этом году, по крайней мере в своем портфеле. А также наблюдаем интерес среди клиентов к операционному лизингу вагонов, который все активнее переходит из теоретической плоскости в практическую», - рассказал Дмитрий Ивантер.

На рынке лизинга морских судов происходят большие подвижки, в первую очередь связанные с массовой заменой старых судов на новые. В мировой судостроительной отрасли ожидается бум: сейчас эксплуатируются 117 судов на СПГ, а к 2025 году их должно быть уже 1962. К судам на дизельном топливе будут применяться новые, более жесткие требования, которые сделают перевозки старыми судами экономически невыгодными. Эту проблематику уже понимают российские судоходные компании и начинают обновлять свой парк.

«В будущем ESG повестка окажет и непосредственное влияние на лизинговую отрасль. Очевидно, что появление регулятора отрасли приведет к возникновению новых требований, предъявляемых к бизнесу. Поэтому уже сейчас важно начинать интегрировать ESG практики в бизнес-модель компании, применяя комплексный подход ко всем трем факторам», - отметил Дмитрий Ивантер.

Лизинговые компании могут приобрести важную роль в развитии ESG повестки в России. Прежде всего, лизинг является наиболее эффективным инструментом поддержки малого и среднего бизнеса, вовлеченного в реализацию стратегии устойчивого развития, поскольку он может более гибко подстраиваться под потребности этого сегмента. Кроме того, финансирование «зеленых», а также социально значимых инвестиционных программ в разных регионах страны – это тот реальный отклик, который может дать лизинговая отрасль на запрос общества в устойчивом развитии.

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