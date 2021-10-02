На Брянщине от коронавируса вакцинировали 48,3 процента населения

В Брянской области от коронавируса вакцинировали 48,3 процента населения от 80-процентного плана. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба 1 октября.

Всего в области от коорнавируса привились больше 372 тысяч человек. А должно быть привито больше 766 тысяч брянцев. Особое внимание при вакцинации уделяют лицам старше 60 лет. Их привили 119 человек, что составило 32,2 процента среди общего количества вакцинированных.

За последнюю неделю выросли темпы вакцинации. Если раньше прививалось до тысячи человек в сутки, то сейчас около 2тысяч 900. По рейтингу этой недели регион занимает 2 место в России по темпу вакцинации. Но все равно этого недостаточно для 80-процентного охвата населения. В сутки в регионе должны вакцинировать не менее 4 тысяч человек. Вакцины на складе достаточно.

- Идет активная вакцинация и против гриппа, -сказал директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов. - У нас должно быть привито 710 тысяч человек. На сегодняшний день в регионе имеется в достаточном объеме вакцины для взрослых.

В регион завезли для взрослых 203100 доз трехвалентной вакцины «Совигрипп» и 73340 доз квадривалентной «Ультрикс». Помимо этого поступила вакцина «Гриппол плюс». От гриппа уже привили около 83 тысяч человек, из них около 3200 — дети. Работают 62 прививочные бригады. Применяют вакцину «Гриппол плюс» для взрослых и «Совигрипп» для детей. В медицинских организациях готовы привить всех желающих.

И буквально на днях, 30 сентября в область поступило 2 тысячи 400 доз вакцины «Спутник V».

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