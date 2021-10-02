ВТБ предоставляет финансирование группе «Самолет» для строительства третьей очереди ЖК «Остафьево»

Фото: ВТБ.

Банк ВТБ и Группа «Самолет» подписали кредитное соглашение о финансировании третьей очереди ЖК «Остафьево» в Новой Москве, объем проектного финансирования составил 8,5 млрд руб. Покупатели квартир будут размещать свои средства на счетах эскроу, открытых в ВТБ, до ввода домов в эксплуатацию.

В рамках финансируемой очереди будет построено 1 450 квартир общей площадью около 70 тысяч квадратных метров в шести корпусах переменной этажности. Также предусмотрено возведение детского сада на 250 мест и школы на 750 мест. Всего проект «Остафьево» предусматривает шесть детских садов и три школы на 1 390 и 3 150 мест соответственно.

«Банк ВТБ активно поддерживает строительство жилья в формате эскроу, что обеспечивает финансовую защиту покупателей квартир. Мы сотрудничаем с большинством крупнейших застройщиков, постоянно развиваем наши финансовые продукты и сервисы взаимодействия с Банком», - отметил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь.

«Мы считаем банк ВТБ стратегически важным партнером по ряду направлений и рады продолжить сотрудничество в рамках проектного финансирования нашего крупного комплекса «Остафьево». На сегодня общий объем проектного финансирования очередей «Остафьево» составляет уже практически 19 млрд руб. Надежный финансовый партнер в лице ВТБ позволяет нам обеспечивать стабильное финансирование наших долгосрочных проектов комплексного освоения территорий, создавать качественную городскую среду и новый для российского рынка продукт – готовые к проживанию квартиры с современным ремонтом, меблировкой и технологиями умного дома даже в базовом предложении», - сказал управляющий директор группы «Самолет» Андрей Пахоменков.

ВТБ стратегически важно предлагать своим клиентам выгодные условия ипотечного кредитования: они позволяют клиентам комфортно обслуживать кредит и стабильнее планировать семейный бюджет. Для покупателей недвижимости ГК «Самолет» ВТБ разработал специальные условия. Участникам программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» доступна ставка в размере от 1,2% на весь срок кредитования при использовании цифровых сервисов Банка. Возможна ставка в 0,1% на первые 1 или 2 года обслуживания кредита как по программе «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми», так и по «Стандартной программе» (далее ставка повышается до 4,7% и 7,8% соответственно при использовании цифровых сервисов Банка). Кроме того, по новой программе при внесении первоначального взноса в размере 20% ставка 2,9% на 30 лет.

Лицензия №1000.