В Брянске в гимназии №3 ввели карантин из-за массового отравления учеников. Создали межведомственную комиссию, сообщают в региональном департаменте образования и науки.

- В настоящее время в гимназии введен карантин в связи с тем, что стало увеличиваться количество детей со схожими симптомами, поясняют в ведомстве. - По состоянию на 14.00 1 октября 22 ребенка обратились в лечебные учреждения города.

Напомним, массовое отравление учеников произошло в пятницу, 1 октября. По требованию прокурора области Александра Войтовича в образовательном учреждении начали проверку. В СУ СКР по Брянской области завели уголовное дело. Специалисты же в числе причин произошедшего ссылаются на ротавирусную инфекцию.

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