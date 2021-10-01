В Брянской области в этом году выделили 400 млн рублей на жилье для сирот

В Брянской области в 2021 году выделили 400 миллионов рублей на жилье для сирот. 320 миллионов рублей из них поступили из областного бюджета. Предполагается, что на эти деньги купят 200 жилых помещений, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Порядка 70 процентов квартир покупаетсяна первичном рынке.

- Буквально несколько дней назад ключи от квартир получили 38 молодых жителей Брянской области, - говорят в правительстве. - Это люди, которые потеряли своих близких. Но за ними стоит государство, которое приняло на себя обязательства обеспечить их жильем.

Если с 2009 по 2014 год на жилье для сирот выделяли 358,5 миллиона рублей. На них купили 730 квартир и домов. Но с 2015 по 2021 годы из бюджетанаправили уже 1 миллиард 713 миллионов рублей и приобрели 1793 жилых помещения.