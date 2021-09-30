Под Навлей после ДТП спасатели извлекли человека из разбитого автомобиля

К месту ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Под брянской Навлей после ДТП спасатели извлекли человека из разбитого автомобиля. На пульт оперативного дежурного МЧС 30 сентября в 13.45 поступило сообщение об автоаварии на 413 километре трассы М-3.

К месту ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение.

- Произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого есть пострадавшие, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Личным составом ПСЧ-31 проводилась работа по деблокированию пострадавшего из легкового автомобиля и смыв горюче-смазочных материалов с дорожного полотна.

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