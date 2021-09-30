В момент ДТП погибший мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Почепском районе в ДТП погиб пассажир иномарки и двое пострадали. Автоавария произошла 30 сентября около 12.05 на 69 километре дороги Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по брянской области.

По предварительной информации, у автомобиля «Митсубиси» под управлением 36-летней женщины отсоединилось заднее левое колесо. Из-за этого машина выехала на встречную полосу и врезалась в КАМАЗ. За его рулем был 30-летний водитель.

- В ДТП 48-летний пассажир «Митсубиси» скончался на месте, - говорят в Госатоинспекции. –Автомобилистку и 18 летнего пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами. В момент ДТП погибший мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Выяснили, что автомобиль «Митсубиси» не был зарегистрированы. Вину водителя установят по итогам предварительного следствия после проведения автотехнических экспертиз. По факту ДТП проводят проверку. Причины и обстоятельства устанавливают.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».