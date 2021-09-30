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Общество30 сентября 2021 16:14

Брянские росгвардейцы за 5 лет пресекли больше 6500 правонарушений

30 сентября служба отмечает юбилей со дня образования
Надежда ПЕТРУНИНА
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Брянское Управление Росгвардии 30 сентября празднует пятилетний юбилей со дня образования. Спектр задач росгвардейцев широий –от от охраны общественного порядка до борьбы с терроризмом и экстремизмом. Они обеспечивают безопасность спортивных, политических и культурно-зрелищных мероприятий на территории области и за ее пределами, в том числе международного уровня. Об этом сообщают в пресс-службе Управление Росгвардии по Брянской области.

Подразделения специального назначения выполнили больше 4 тысяч специальных мероприятий. Задержали и передали полиции больше 600 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а также больше 1200 нарушителей административного законодательства. Так же, выполнили служебно-боевые задачи в Северо-Кавказском регионе.

Из незаконного оборота изъяли больше 200 единиц огнестрельноог оружия больше 50 единиц холодного оружия, больше 7000 единиц боеприпасов различного калибра , больше 100 килограмм взрывчатых веществ общей. Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН осуществили больше 600 обследований.

Наряды групп задержания осуществили больше 14 тысяч выездов по заявкам дежурных территориальных органов МВД и больше 28 тысяч при поступлении сигналов «Тревога» на пульт централизованного наблюдения.

Сотрудники УВО пресекли больше 6500 правонарушений, задержали более 1000 граждан по подозрению в совершении преступлений, задержали за административные правонарушения больше 7000 человек.

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