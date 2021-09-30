ВТБ профинансирует инвестпрограмму Навоийского ГМК в Узбекистане

Фото: ВТБ.

Группа ВТБ, ГП «Навоийский ГМК» и АО «Навоийский ГМК» заключили соглашение о сотрудничестве по финансированию Навоийского горно-металлургического предприятия. Подписи под документом поставили президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и генеральный директор Навоийского ГМК Кувандик Санакулов. Церемония состоялась в рамках форума «Узбекистан: достижения экономических реформ и перспективы» в Ташкенте.

Навоийский ГМК является крупнейшим горнодобывающим предприятием Узбекистана, комбинат специализируется на добыче и переработке золота. Объём производства составляет около 80 тонн золота в год.

Документ включает основные условия финансирования банком ВТБ Навоийского ГМК, в рамках которых стороны планируют финансирование инвестиционной программы комбината. Общий объем кредитной линии составит 1 млрд долларов США сроком на 5 лет.

«ВТБ работает с крупнейшими банками Узбекистана по линии торгового и экспортного финансирования, мы также выступали организатором успешного размещения евробондов республики на 750 млн долларов. Соглашение с Навойиским комбинатом – крупнейшая для ВТБ сделка в Узбекистане. Рассчитываем, что она откроет новые возможности для развития предприятия, всей горно-металлургической отрасли и смежных отраслей страны. Мы готовы предоставить коллегам не только финансовое плечо, но и глубокую экспертизу по вопросам реализации инвестпрограммы, а также работы на международных рынках капитала наряду с реализацией ESG-повестки», - сказал президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин

«В рамках улучшения инвестиционного потенциала Республики Узбекистан, привлечения прямых иностранных инвестиций на развитие страны крайне важно сохранять имеющееся и углублять дальнейшее сотрудничество с международными финансовыми институтами. Банк ВТБ является нашим давним партнером, помогавшим в привлечении средств за счет размещения еврооблигаций Республики на сумму 750 млн долларов. В свою очередь текущая сделка с НГМК является первой и крупнейшей сделкой по привлечению долгосрочного финансирования для НГМК, также это крупнейшее разовое привлечение заемных средств для развития бизнеса среди всех предприятий с государственным контролем. Сделка стала возможной благодаря масштабной трансформации горнодобывающего сектора и НГМК в частности, запущенной в 2018 году. К концу 2021 года ожидается завершение процесса трансформации компании. Также надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества с ВТБ и другими международными финансовыми институтами в каждом секторе экономики», - сказал председатель Наблюдательного совета НГМК, заместитель премьер-министра, министр экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Джамшид Кучкаров.

Лицензия №1000.