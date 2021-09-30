В Брянской области от коронавируса привились больше 78 процентов работников образования

В Брянской области от коронавируса сделали прививку 78, 56 процента работников образования. Это 24 тысячи 476 человек. В это число входят не только учителя. Всего в регионе 31 тысяча 155 педагогов, сообщают «Брянские новости» со ссылкой на региональное правительство.

Напомним, 23 сентября состоялось заседание регионального оперативного штаба, на котором озвучили постановление Главного государственного санитарного врача по Брянской области об обеспечении обязательной вакцинации от коронавируса руководителями сотрудников своих учреждений до 1 октября. Прививки должны сделать не меньше 60 процентов от общей численности работников. Исключения составляют те, у кого есть медотвод.

- Работодатель имеет право отстранять от работы непривитых сотрудников, а Роспотребнадзор сможет штрафовать работодателей, - пояснил на прошедшем заседании врио заместителя Губернатора Андрей Бардуков. - От работы отстраняются абсолютно все непривитые, не имеющие медотводов. Регион готов вакцинировать наше население.

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