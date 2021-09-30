В Брянске бывший бухгалтер ТСЖ присвоила больше 848 тысяч рублей

В Брянске бывшего бухгалтера ТСЖ отправили в колонию за присвоение больше 800 тысяч рублей. В законную силу вступил приговор Советского районного суда Брянска от 23 апреля, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что женщина, работая бухгалтером товарищества собственников жилья, присвоила деньги, которые собственники квартир передали в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг и платежей в фонд капитального ремонта. Деньги осужденная также похищала под видом перечисления на находящуюся в ее пользовании банковскую карту, якобы на премии работникам товарищества. Женщина присвоили таким образом больше 848 тысяч рублей.

- Суд приговорил бывшего бухгалтера ТСЖ к лишению свободы на 1 год и 6 месяцев, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима.

Осужденные и ее адвокат пытались обжаловать приговор. Но Апелляционная инстанция Брянского областного суда оставила его без изменений.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».