В Клинцовском районе водитель иномарки угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 29 сентября около 12.30 на 7 километре дороги Клинцы-Гордеевка-Красная Гора. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля «Фиат» направлялся из Клинцов в Гордеевку. 59-летний мужчина не справился с управлением. Из-за этого машина свернула с дороги в кювет и опрокинулась.

- В ДТП автомобилист получил черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом левой руки, говорят в Госавтоинспекции.- Его отправили в больницу.

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