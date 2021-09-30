Мужчина нуждается в медицинской помощи. Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области разыскивают 69-летнего Владимира Куриленко. Мужчина пропал в Клинцах в среду,29 сентября. Он ушел в неизвестном направлении, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 165 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые с залысинами, глаза серые.

Был одет в серый пиджак, темно-коричневую футболку с изображением, серое трико, утепленные галоши, коричневую кепку.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Он может находиться и в вашем районе.

Всех, кто располагает информацией о нем, волонтеры просят позвонить по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

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