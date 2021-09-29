В Брянске тепло получают 95,5 процентов потребителей. Об этом сообщили 29 сентября в пресс-службе Брянской городской администрации.

Для содержания муниципальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения из городского бюджета было выделили 3,3 миллиона рублей. Еще 6,9 миллиона предусмотрели на капитальный ремонт муниципальных теплосетей. При подготовке к отопительному сезону за счет этих средств выполнили работы на 20 объектах. Заменили 680 метров теплотрасс. Кроме того, из областного бюджета направили 1,! миллиона рублей на капитальный ремонт теплотрасс по 2-му Трубчевскому проезду и улице Фокина, 108А.

Готовиться к отопительному сезону начали еще с июня нынешнего года. Необходимые работы выполняли 26 поставщиков тепловой энергии, 152 УК и ТСЖ, а также учреждения и организации, работающие на территории Брянска. В областном центре всего заменили 24,4 километра трубопроводов.

Напомним, в этом году отопительный сезон начался 15 сентября.

. Об этом сообщили 29 сентября в пресс-службе Брянской городской администрации.

Для содержания муниципальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения из городского бюджета было выделили 3,3 миллиона рублей. Еще 6,9 миллиона предусмотрели на капитальный ремонт муниципальных теплосетей. При подготовке к отопительному сезону за счет этих средств выполнили работы на 20 объектах. Заменили 680 метров теплотрасс. Кроме того, из областного бюджета направили 1,1 миллиона рублей на капитальный ремонт теплотрасс по 2-му Трубчевскому проезду и улице Фокина, 108А.

Готовиться к отопительному сезону начали еще с июня нынешнего года. Необходимые работы выполняли 26 поставщиков тепловой энергии, 152 УК и ТСЖ, а также учреждения и организации, работающие на территории Брянска. В областном центре всего заменили 24,4 километра трубопроводов.

Напомним, в этом году отопительный сезон начался 15 сентября. Полностью комплекс мероприятий по опдготовке к зиме планируют завершить до 1 ноября.

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