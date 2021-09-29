В Брянской области за 3 дня полицейские задержали 169 человек

Брянские полицейские за три дня задержали 169 человек, причастных к совершению шести преступлений. Их доставили в органы внутренних дел, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По месту жительства посетили 569 горожан, провели 1044 профилактические беседы.

В области провели оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение, профилактику и раскрытие преступлений и административных правонарушений. В рейдах участвовали сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции, участковые уполномоченные и по делам несовершеннолетних.

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