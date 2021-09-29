В Брянске после столкновения трех автомобилей пострадала пассажирка. ДТП произошло 28 сентября около часа дня на улице Речной, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля «Хендай» ехал в сторону улицы Щорса со стороны улицы Бурова. Он не убедился в безопасности дистанции до впереди движущегося автомобиля и врезался в «Опель». За его рулем была 34-летняя женщина. Машину от удара откинуло на впереди ехавший автомобиль «Лада Приора». Им управлял 69-летний мужчина.

- В тройном ДТП пострадала 38-летняя пассажира автомобиля «Опель», - сообщают в Госавтоинспекции. – Женщина ушибла колено и грудную клетку. Ей назначили лечение и отпустили домой.

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