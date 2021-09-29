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Общество29 сентября 2021 13:44

На предприятии Брянска умер 48-летний сварщик из Москвы

Государственная инспекция труда начала расследование несчастного случая
Надежда ПЕТРУНИНА
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На предприятии Брянска умер 48-летний сварщик из Москвы. 5 сентября мужчине стало плохо на рабочем месте, сообщают в пресс-службе Государственной инспекции труда Брянской области.

Работники решили отвезти его на служебной машине в больницу, но пути в медучреждение пострадавший умер.

- Государственная инспекция труда в Брянской области начала расследовать несчастный случай, - говорят в ведомстве. – Расследование ведут под председательством государственного инспектора труда.

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