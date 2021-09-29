Брянца оштрафовали на 10 000 рублей за взятку автоинспектору

На скамье подсудимых оказался 39-летний житель Брянска за попытку дать взятку сотруднику ГИБДДД. Инцидент произошел 26 апреля в Брянском районе на трассе «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь, обход Брянска. об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Мужчина в салоне служебного автомобиля ДПС передал автоинспектору три тысячи рублей. Но полицейский от денег отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть ь УГИБДД УМВД России по Брянской области.

- В суде автомобилиста оштрафовали на 10 тысяч рублей, - говорят в надзорном ведомстве. – Приговор пока в законную силу не вступил.

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