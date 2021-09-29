Брянец после ссоры поджег баню соседки

В Унечском районе злоумышленник спалил баню. Пожар вспыхнул на участке местной жительницы, сообщают в пресс-службе УМВД по Брянской области.

Причина ЧП - умышленный поджог. Полицейские установили причастность к преступлению 63-летнего соседа. С ним женщина не раз ссорилась. После очередного конфликта пьяный мужчина незаметно проник на ее участок и поджог мох, которым были проконопачены бревна.

- Сумму ущерба устанавливают, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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