В брянских Клинцах водитель легковушки сбил пенсионера на велосипеде. ДТП произошло 28 сентября около 14.15 на улице Орджоникидзе. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» ехал со стороны улицы Свердлова в направлении улицы Калинина. На перекрестке с улицей Крондштатской он сбил 67-летнего велосипедиста. Тот как раз поворачивал в сторону улицы Крондштатской.

- В ДТП пенсионер получил сочетанную травму, черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытый линейный перелом лобовой кости, перелом костей носа, перелом стенок гайморовых пазух, - говорят в Госавтоинспекции. - Мужчину госпитализировали.

Водителя автомобиля проверили по СПО «Паутина». На него составили два протокола за нарушения правил применения ремней безопасности и один - за пользование во время движения автомобиля телефоном.

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