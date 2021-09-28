В Брянске выделят 500 миллионов рублей на строительство дороги по улице Ильи Иванова. Магистраль пройдет вдоль улицы Бежицкой. Это позволит разгрузить ее. Протяжность новой дороги составит 2,02 километра, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Минстрой России и Правительством Брянской области заключили соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на строительство автомобильной дороги по улице Ильи Иванова.

Проект новой дороги сейчас находится на государственной экспертизе. Строить магистраль начнут в 2022 году.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».