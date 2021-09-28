Систему дошкольного образования Брянска представляют 109 детских садов. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске чествовали работников дошкольного образования. Торжественная церемония награждения в честь их профессионального праздника, который отмечают 27 сентября, прошла в школе №71. Из-за коронавирусных ограничений мероприятие провели в онлайн-формате, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Почетную грамоту главы города Брянска были награждены 14 сотрудников детских садов, 15 - Почетную грамоту Брянской городской администрации. Грамоты департамента образования и науки Брянской области получили 20 человек. Четверых сотрудников дошкольных учреждений отметили грамотами профсоюзной организации. Еще ряд работников детских садов наградили грамотами городского управления образования.

Систему дошкольного образования Брянска представляют 109 детских садов. Их посещают 25 тысяч 429 малышей. Воспитывают и обучают малышей 2 тысячи 166 квалифицированных педагогов, из них 1 тысяча577 имеют высшее профессиональное образование. Это составляет 72,8 процентов от общего числа педагогов. Доля молодых специалистов составляет 11,2 процента. В наступившем учебном году в детские сады города Брянска пополнили еще 68 молодых специалистов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».