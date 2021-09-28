В Брянской области больше 7 тысяч человек не выплачивают алименты

В Брянской области 7 890 человек не выплачивают алименты. Получается, каждый 150-й житель региона (0,66процента) обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей. В основном это – мужчины. Их доля составляет 85 процентов, сообщают в пресс-службе УФССП России по Брянской области. На таких «забывчивых отцов» завели 6681 исполнительное производство.

Наибольшее число задолжников проживают в Бежицком районе Брянска – 716 человек. В Дятьковком и Брянском районах их по 591. В Злынковском районе -61 должник.

В ряды должников по алиментам попали и 1209 женщин. Большая часть находится в Клинцовском районе – 129 алиментщиц. В Дятьковском районе -128 «забывчивых матерей».

В Бежицком районе -97 должниц по алиментам. В Комаричском районе – 11 матерей-должниц.

2260 человек или 30 процентов от общего количества алиментщиков проживают в Брянске. Женщин в областном центре всего 22 процента (или 266 человек) от общего числа должниц.

С точки зрения численности населения, в лидерах по неплательщикам алиментов Клетнянский, Дятьковский и Суражский районы. Здесь примерно каждый сотый житель имеет задолженность.

В Унечском районе 1 должник на 250 человек – 0,4 процента.

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