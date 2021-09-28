ВТБ Капитал Управлением активами стала первой российской управляющей в Международной ассоциации ответственного инвестирования (PRI)

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ВТБ Капитал Управление активами первой среди российских управляющих компаний присоединилась к глобальной инициативе «Принципов ответственного инвестирования» (Principles for Responsible Investment, PRI), вступив в Международную ассоциацию PRI. Этих принципов придерживаются уже более 4 тыс. компаний во всем мире. Они были разработаны Ассоциацией PRI при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН).

Членство ВТБ Капитал Управление активами в Ассоциации PRI отражает готовность ВТБ Капитал Инвестиции и дальше интегрировать принципы ESG в процесс принятия инвестиционных решений, опираясь на международный опыт.

ВТБ Капитал Управление активами еще до вступления в организацию начала внедрять в ежедневую практику принципы ответственного инвестирования, обеспечивая клиентов высококачественными инвестиционными продуктами, которые не только приносят им стабильный и высокий доход, но и соответствуют стандартам ESG.

В мае 2020 года ВТБ Капитал Инвестиции первыми в России запустили фонды ответственного инвестирования, при управлении активами которых руководствуются не только финансовыми аспектами, но и оценкой ESG-рейтинга компании. В начале 2021 года ВТБ Капитал Управление активами отказалась от инвестирования в бизнес с недопустимыми ESG-рисками, а летом в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции была запущена ESG-стратегия в роботе-советнике.

Формой обратной связи с участниками инициативы «Принципов ответственного инвестирования» является ежегодная оценка. По итогам каждого календарного года организация PRI присваивает компаниям-участникам рейтинг. Результаты оценки размещаются в открытом доступе на сайте организации.

«Став участниками PRI, мы присоединились к глобальному тренду и получили доступ к международному опыту применения и внедрения ESG в инвестировании. Это полностью отвечают нашим целям и задачам как долгосрочного инвестора, так как мы уверены, что вопросы охраны окружающей среды, социальной сферы и корпоративного управления могут влиять на эффективность инвестиционных портфелей в долгосрочной перспективе. Уверен, что и для наших клиентов важно, чтобы инвестиции не просто работали, а работали на благо всего общества», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ.

Лицензия №1000.