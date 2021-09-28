Брянский росгвардеец посвятил музыкальный альбом генералу Романову

Артема Чмута вдохновил жизненный путь и героизм Анатолия Александровича. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Солист оркестра Управления Росгвардии по Брянской области старший сержант Артем Чмут записал сборник песен собственного сочинения. Свою работу он посвятил бывшему главнокомандующему внутренних войск генерал-полковнику Анатолию Романову. Альбом называется «Непобежденный», в него вошли 9 композиций, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Росгвардеец участвовал раньше в конкурсе, посвященном генерал-полковнику. Тогда он и сочинил о нем песню. Артема Чмута вдохновил жизненный путь и героизм Анатолия Александровича.

- Именно генерал Анатолий Романов, в характере и мировоззрении которого соединились типичные качества русского офицера, стал образом мужества и стойкости русского воина, что вдохновило меня на написание целого альбома, - сказал автор «Непобедимого

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