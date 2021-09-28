Разыскиваемая выглядит так: на вид 30-35 лет, рост около 170 сантиметров, волосы длинные светлые. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Брянские полицейские разыскивают фальшивомонетчицу. 22 сентября около восьми часов вечера женщина расплатилась фальшивой купюрой номиналом 2 тысячи рублей в магазине по улице Дуки, 63. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Разыскиваемая выглядит так: на вид 30-35 лет, рост около 170 сантиметров, волосы длинные

светлые. Была одета в белое пальто, черные спортивные штаны, черные кроссовки и черную кепку с белым рисунком.

Полицейские просят всех, кто владеет какой-то информацией о ней звонить по номеру 02 или 102 с мобильного телефона. А также напоминают, что за подобные действия можно получить до 15 лет лишения свободы.

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