В Стародубе бывшего сотрудника УФСИН осудили за взятку от заключенного

В Стародубе бывшего сотрудника исправительной колонии №5 осудили за взятку от заключенного. Предварительным следствием и судом установили, что с 1 мая по 26 августа 2020 года мужчина проносил на территорию исправительной колонии №5 запрещенные предметы - мобильные телефоны, флеш-карту, наушники, сим-карты и другие. Их он передавал одному из осужденных. За это работник колонии получил 13 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того. Его на два года лишили права занимать любые должности в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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